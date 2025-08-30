Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Borrell aboga por "arquitecturas militares compartidas" en Europa

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha abogado este viernes por "arquitecturas militares compartidas" en Europa que puedan movilizarse para "hacer frente al peligro", aunque cree que "no hay voluntad política".

"No hay voluntad política. Si pudiésemos vender todos los ejércitos europeos y todo lo que tenemos lo hacemos líquido, juntar todo ese dinero y ponerlo en manos de alguien para que construya un ejército, tendría una dimensión financiera cuatro veces la del ejército ruso", ha explicado en la última sesión del curso que dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, 'Quo Vadis Europa'.

Borrell ha reivindicado que la solución en defensa europea no son 27 ejércitos, porque cada país defenderá sus propios intereses nacionales y "nunca estarán de acuerdo".