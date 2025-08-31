Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Más de 300 toneladas de ayuda parten de Génova para sumarse a la Flotilla hacia Gaza Más de 300 toneladas de ayuda humanitaria zarpan este domingo desde Génova (norte de Italia), como parte de la misión internacional Global Sumud Flotilla, la mayor flota civil organizada hasta la fecha con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario y hacer llegar productos de primera necesidad al pueblo palestino, mientras se intensifican los ataques israelíes en la Franja. La recogida de ayuda, coordinada por la ONG italiana Music For Peace, superó ampliamente las expectativas, pues se esperaba reunir 40 toneladas en cuatro días, pero en solo cinco días se alcanzaron las 300. “Tuvimos que detener la recolección", explicó Stefano Rebora, fundador de la organización y veterano de más de 50 misiones humanitarias en zonas de conflicto.

Más de un millar de personas alzan la voz en Logroño en apoyo al pueblo palestino Más de un millar de personas, según la Policía, han alzado este sábado la voz en Logroño en apoyo al pueblo palestino, en una manifestación que ha tenido como protagonistas mensajes al Gobierno de España para que pare las relaciones con el Gobierno de Israel y de denuncia del "genocidio" en Palestina. La manifestación ha arrancado del céntrico Paseo del Espolón, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, bajo una gran pancarta con el lema "Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá".

Un militar israelí muerto por "fuego amigo" en Gaza Un militar israelí identificado como Ariel Lubliner ha fallecido debido a "fuego amigo" durante una batalla en el sur de la Franja de Gaza, según han informado este sábado las Fuerzas Armadas israelíes. Lubliner, de 34 años, tiene el rango de comandante en la reserva y era originario de Kiryat Bialik. Pertenecía a la 6036ª Compañía de Logística de la 36ª División.

Los alcaldes de Belén y Ramala expresan su agradecimiento a la Global Sumud Flotilla Los alcaldes de Belén y Ramala, Maher N. Canawati y Issa Kassis, respectivamente, han hecho llegar a su homólogo de Barcelona, Jaume Collboni, mensajes "de agradecimiento, orgullo y esperanza" por la Global Sumud Flotilla que zarpará este domingo del puerto de la capital catalana rumbo a Gaza. En varios mensajes audiovisuales divulgados este sábado por Collboni, Kassis destaca que las flotillas internacionales que este domingo partirán hacia Gaza son "los héroes" de la población que "resiste" y anhela "la justicia" ante "un genocidio que debe parar".

Hamás lamenta la muerte del primer ministro hutí en un ataque de Israel contra Yemen El grupo islamista palestino Hamás lamentó este sábado la muerte del primer ministro de los hutíes, Ahmed al Rahawi, en un bombardeo israelí en Saná, confirmada hoy por los insurgentes. Los islamistas describieron el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe", y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.

Israel se adentra en Ciudad de Gaza, con los primeros informes de soldados heridos La guerra entre Israel y Hamás se libra en el campo de batalla, pero también en la narrativa mediática. A medida que el Ejército israelí intensifica su ofensiva contra Ciudad de Gaza, esto se hace más patente. Este viernes, varios medios árabes se hacían eco de la muerte de un soldado, que podría ser la primera baja en los combates para invadir la mayor urbe palestina, de 11 soldados heridos y de la desaparición de cuatro más. Mientras los temores crecían ante una posible emboscada y secuestro de los reclutas, las brigadas al Qassam, el brazo militar de Hamás, publicó: “recordamos a quienes olvidan, muerte o captura”. Este sábado, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha criticado a los medios por difundir “nuevos informes falsos”. (Seguir leyendo)

Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza Al menos 19 personas han muerto y decenas han resultado heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del Ejército israelí. El ataque más grave ha alcanzado un edificio residencial de Al Rimal, que ha resultado destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, de acuerdo con fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad.

Kallas dice que “es frustrante no poder hacer más” para ayudar a los gazatíes La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, manifestó este sábado durante la rueda de prensa posterior a la reunión informal de ministros europeos de Exteriores celebrada en Copenhague que siente frustración y “el dolor” de los ministros europeos por “no poder hacer más” para ayudar a la población de Gaza. “Es frustrante no poder hacer más. Estamos debatiendo y puedo sentir que todos los ministros comparten el dolor de querer hacer más para ayudar a esas personas”, dijo la jefa de la diplomacia europea tras anunciar que todavía no hay ningún consenso sobre la imposición de sanciones contra Israel.

Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro 'de facto' en un ataque israelí El movimiento hutí de Yemen ha confirmado la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná. (Seguir leyendo)