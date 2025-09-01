Guerra de Ucrania
El avión de Von der Leyen sufre interferencias, presumiblemente rusas
Efe
Bruselas
La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.
"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
