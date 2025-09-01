Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

