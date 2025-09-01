Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra la provincia de Zaporiyia, en el este de Ucrania
Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada a raíz de la invasión desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania. El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto a causa de un ataque enemigo" contra la localidad de Omelnik, situada en el distrito de Polohivski. Asimismo, ha señalado que los fallecidos son un matrimonio, antes de recalcar que "Rusia es un Estado terrorista".
Putin espera que lo pactado en Alaska con Trump "abra el camino hacia la paz en Ucrania"
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado desde la ciudad china de Tianjin, donde ha comenzado este domingo la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), que espera que los "acuerdos alcanzados" durante la reunión bilateral celebrada a mediados de agosto con su hómologo estadounidense, Donald Trump, en Alaska "abran el camino hacia la paz en Ucrania". "Espero que los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre ruso-estadounidense celebrada en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania", ha asegurado durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.
Zelenski anuncia captura de sospechoso por asesinato del exjefe de Parlamento Andri Parubi
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la captura de un sospechoso por el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi. "El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Malyuk, acaban de informar sobre la detención de un sospechoso en el asesinato de Andri Parubi. Se están llevando a cabo las diligencias de investigación necesarias", publicó Zelenski en la red social X.
Von der Leyen asegura que las tropas europeas que se envíen a Ucrania tras la paz tendán respaldo de EEUU
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que las capitales europeas están trabajando en "planes bastante precisos" para el envío de tropas a Ucrania una vez concluya la guerra con Rusia y que este despliegue tendrá el respaldo pleno de las capacidades de Estados Unidos.
El despliegue consistirá en un grupo de "tropas internacionales con el respaldo de los estadounidenses". "El presidente (Donald) Trump nos ha asegurado que habrá presencia estadounidense como parte del sostén", ha apuntado Von der Leyen en una entrevista con el periódico 'Financial Times'. "Eso está muy claro y se ha dicho muchas veces", ha resaltado.
Von der Leyen califica a Putin como un "depredador" al que sólo se frena con "disuasión"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este domingo en Bulgaria que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no ha cambiado y no cambiará", y lo definió como un "depredador" que sólo puede ser frenado con "una fuerte disuasión" militar.
"Es obvio que Putin no se detendrá. Ha creado una economía de guerra a gran escala, aunque anticuada, precisamente debido a las duras sanciones que hemos impuesto, y seguirá produciendo a gran escala", subrayó Von der Leyen durante su visita a la planta armamentística VMZ-Sopot, a unos 250 kilómetros al este de Sofía.
Ucrania destruye tres helicópteros en un ataque a instalaciones militares rusas en Crimea
Una unidad especial de las Dirección General de Inteligencia ucraniana (GUR) ha atacado en las últimas horas objetivos militares rusos en la península de Crimea y ha destruido entre otros tres helicópteros militares.
"Los Fantasmas de la GUR llegaron por aire y le han prendido fuego. Han vuelto a destruir otra vez objetivos imprtantes de los ocupantes (...). Siguen con el proceso de destruir el sistema de defensa antiaérea de las fuerzas de ocupación rusa en Crimea", ha informado el GUR en un comunicado publicado en Telegram.
Zelenski anuncia nuevos "ataques profundos" para contrarrestar la ofensiva rusa
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo "nuevos ataques profundos" para contrarrestar los esfuerzos ofensivos de las fuerzas invasoras rusas. "Continuaremos con nuestras operaciones tal y como son necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas. También están planeados nuevos ataques profundos", dijo Zelenski en su cuenta de X tras un encuentro con el general Oleksandr Sirki.
Ucrania ha intensificado los ataques, según el presidente, contra la infraestructura energética rusa. Según Zelenski, las unidades ucranianas siguen "cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante".
Merz dice que el precio de la paz no puede ser la capitulación de Ucrania
El cancilller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo que el precio de la paz no puede ser la capitulación de Ucrania y advirtió de que ese escenario llevaría a que Rusia intentara atacar a otros países.
"Intentaremos que la guerra termine lo más pronto posible, pero el precio no puede ser la capitulación de Ucrania", dijo Merz en una entrevista que emite esta noche la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).
"En ese caso pasado mañana sería otro el país agredido y más tarde nos tocaría a nosotros", agregó.
El Kremlin acusa a la UE de obstaculizar esfuerzos de Trump para la paz en Ucrania
Los líderes europeos obstaculizan los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, denunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar", dijo a la televisión rusa.
Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk
Una serie de ataques rusos dejaron como saldo al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.
Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región y herido a 7.922. Estas cifras no contemplan las bajas de Mariúpol y Volnovaja.
