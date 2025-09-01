Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk

Varias personas llegan a un funeral por una víctima de los últimos ataques de Rusia sobre Kiev, este domingo.

Varias personas llegan a un funeral por una víctima de los últimos ataques de Rusia sobre Kiev, este domingo. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
  4. Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
  5. El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
  6. La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
  7. El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
  8. Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Hollow Knight Silksong' calienta motores mientras 'NBA 2K26' pone a rodar el balón

Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Hollow Knight Silksong' calienta motores mientras 'NBA 2K26' pone a rodar el balón

Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

Previsión meteorológica en la provincia de Alicante para este martes 2 de septiembre

Previsión meteorológica en la provincia de Alicante para este martes 2 de septiembre

La Guardia Civil detiene a una abuela y a su yerno en Alicante por tráfico de drogas e investiga a la hija por abandono de menores

El efusivo saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

El efusivo saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Así llenaron de bulos las redes sociales la tragedia de la DANA de Valencia

Así llenaron de bulos las redes sociales la tragedia de la DANA de Valencia
Tracking Pixel Contents