Portugal

Varios muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Agencias

LISBOA (PORTUGAL), 03/09/2025.- Al menos una veintena de "víctimas" se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital, quien indicó que la cifra es preliminar. La fuente no precisó si las "víctimas" en el suceso son muertos o heridos. Sobre el terreno, EFE pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia. EFE/ Laia Mataix

