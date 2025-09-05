Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

EE.UU. sanciona a tres organizaciones palestinas que denuncian crímenes de Israel ante la CPI

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sancionó este jueves a tres organizaciones palestinas que colaboraron en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Israel por crímenes de guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en su cuenta oficial de X que la sanción es por "colaborar con acciones ilegítimas de la CPI contra Israel" y agregó que Estados Unidos "seguirá protegiendo su soberanía y la de sus aliados frente a excesos" de la corte.

Las sanciones alcanzan a Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, que durante el último año han documentado presuntas violaciones y crímenes del Ejército israelí en Gaza y Cisjordania.