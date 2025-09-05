Problemas de salud
Joe Biden, operado por un carcinoma
El expresidente de EEUU, al, que se le diagnosticó en mayo un cáncer de próstata "agresivo", ya se había sometido a una cirugía similar en el pecho en febrero de 2023
EP
El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden se ha sometido recientemente a una intervención quirúrgica para extirparle células cancerosas de la piel, según ha indicado este jueves su portavoz.
El exmandatario se está recuperando satisfactoriamente de un procedimiento conocido como cirugía de Mohs, que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa hasta eliminar por completo las células cancerosas, tal y como ha confirmado a la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien no ha precisado la fecha de la operación.
Biden ya se sometió a una cirugía similar en el pecho en febrero de 2023, cuando aún estaba al frente de la Casa Blanca, y en mayo de este año, ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata "agresivo", de nivel 9 en la escala de Gleason, dentro del Grupo 5, con "metástasis en el hueso", según inició entonces su oficina en un comunicado oficial.
El político se retiró de la carrera presidencial por motivos de edad y su sucesora, Kamala Harris, fue derrotada en las elecciones de noviembre de 2024 por Donald Trump, actual inquilino de la Casa Blanca. Biden, que tiene ahora 82 años, ha sido el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos.
