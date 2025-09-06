La cumbre del G20 en 2026 se celebrará en Estados Unidos después de casi 20 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en un resort de su propiedad en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.

"Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años", dijo Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Esta sera la primera vez que EE.UU. acoge la cumbre de las principales economías del mundo desde 2009 cuando Pittsburgh fue la sede.

De acuerdo con el mandatario un resort de su propiedad, el Trump Doral, sera el espacio específico para la ocasión.

"Todos quieren que sea ahí porque está justo al lado del aeropuerto", declaró el republicano y agregó que "no gana dinero" al hacerlo en un recinto de su propiedad.

El recinto turístico de lujo que cuento con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, entre otras cosas, se encuentra a tan solo 10 kilómetros del aeropuerto internacional de Miami.

Durante el anuncio en la Casa Blanca el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que tomar la sede de la cumbre "significa que Estados Unidos mostrará lo que tiene para ofrecer con el liderazgo del presidente Trump".

Luego del anuncio, Trump confirmó que no asistirá al G20 de este año en Sudáfrica, país al que ha criticado duramente por sus diferencias políticas con el líder sudafricano. En su lugar lo hará el vicepresidente J.D. Vance.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo EE.UU.