Shigeru Ishiba
Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido
Shigeru Ishiba ha lamentado durante una rueda de prensa la pérdida de la mayoría parlamentaria
EP
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión a medida que aumentan las críticas en su contra y se acrecientan las divisiones en el seno de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD).
Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa en la que ha lamentado la pérdida de la mayoría parlamentaria y en la que ha dado respuesta a los continuos llamamientos realizados por miembros de su propio partido, que insistían en la necesidad de que renunciara a la secretaría general de la formación y, por ende, al cargo.
"Siempre he dicho que decidiré qué hacer en el momento oportuno. Dado que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están avanzando, creo que ahora es el momento oportuno", ha explicado Ishiba, que ha aclarado que quiere dar paso a la "próxima generación", según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.
Su dimisión llega tras la aplastante derrota sufrida por su partido en las recientes elecciones a la Cámara Alta. Ahora, ha aclarado que "cumplirá con su deber hasta que la formación elija a su nuevo líder".
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- UD Ibiza - Hércules CF, en directo
- Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- Dos vacas revolucionan una autopista en Alicante y montan un 'atasco bovino
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar