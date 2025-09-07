Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia ataca con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev
Rusia atacó de madrugada masivamente con más de 800 drones, un nuevo récord, y más de una docena de misiles Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde fallecieron al menos dos personas y otras 18 resultaron heridas, según los servicios de emergencias y las autoridades locales. Según el parte diario preliminar del Mando de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia lanzó un ataque combinado contra Ucrania con 805 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diversos tipos desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea, más que el anterior récord de más de 740 drones en julio.
Las autoridades prorrusas denuncian un ataque ucraniano contra un edificio de formación de la central de Zaporiyia
La central nuclear de Zaporiyia --bajo control ruso-- ha denunciado este sábado un ataque con drones de las fuerzas armadas ucranianas contra la cubierta del Edificio G, un centro de formación situado dentro de las instalaciones de la central. "El ataque ha sido a apenas 300 metros del reactor. Se ha evitado un incendio y una destrucción que habría sido crítica", ha explicado la central en un comunicado publicado en su canal de Telegram.
Macron habla con Modi y dice que los dos quieren una paz justa y duradera en Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este sábado con Narendra Modi, primer ministro de India, un país fundamental para que Rusia pueda exportar en particular una parte importante de su petróleo, y aseguró que sus dos países están de acuerdo en alcanzar "una paz justa y duradera en Ucrania". En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que en la conversación que mantuvo con Modi le presentó "el resultado" de la reunión del pasado jueves en París del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con sus aliados de la llamada Coalición de Voluntarios.
Casi 123.000 vuelos se vieron afectados por interferencias rusas del GPS en cuatro meses
Casi 123.000 vuelos se han visto afectados entre enero y abril por señales rusas que interfieren con el GPS y otros sistemas satelitales entre enero, según un informe de Suecia y cinco países vecinos al que la cadena de televisión sueca SVT ha tenido acceso. Según la Agencia Sueca de Transporte, se ha registrado un aumento significativo de alertas sobre interferencias en los sistemas de navegación aérea en los últimos meses, incluido el que detectó el avión en el que viajó recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Bulgaria. Junto a los países alrededor del mar Báltico, la agencia sueca ha mapeado la magnitud del problema, que revela que entre enero y abril se vieron afectados 122.607 vuelos de 365 aerolíneas.
Al menos dos civiles muertos en ataque con drones contra la región rusa de Bélgorod
Al menos dos civiles murieron y un tercero resultó herido a causa de un ataque con drones contra la región de Bélgorod, informó hoy el gobernador de esa entidad federada rusa fronteriza con Ucrania, Viacheslav Gladkov. "Junto a la aldea Masichevo, en el distrito de Gráivoron, como resultado del ataque de un dron enemigo contra un furgón murió su chófer", escribió Gladkov en su canal de Telegram. La segunda víctima mortal, añadió, se produjo en la localidad de Nóvaya Tavolzhanka, donde a consecuencia de la explosión de un dron un hombre resultó herido gravemente y falleció poco después en el hospital.
Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien "puede ir a Kiev" si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra. "No puedo ir a Moscú mientras mi país está siendo atacado con misiles todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista", ha zanjado Zelenski en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC News. Putin "lo sabe", ha añadido. Para Zelenski, la propuesta lanzada esta semana por Putin para celebrar en Moscú el encuentro sólo tiene como objetivo "aplazarlo". "Si alguien no quiere reunirse, puede proponer algo que no sea aceptable por mí o por otras partes", ha dicho Zelenski, insistiendo en que sigue "dispuesto" a verse con el mandatario ruso en "cualquier formato".
El primer ministro eslovaco critica ante Zelenski los ataques ucranianos al oleoducto ruso del que se nutre
El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, mostró este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su malestar por los recientes ataques con drones al oleoducto ruso que transporta combustible a países como Eslovaquia y Hungría, a la vez que dio su apoyo a una posible entrada de Ucrania en la UE. "Los ataques militares contra objetivos legítimos también perjudican a la República Eslovaca. Debemos considerar también los intereses de otros países que forman parte de la red energética internacional", ha dicho Fico en un comunicado tras un encuentro con Zelenski en la ciudad ucraniana de Úzhgorod. Ucrania defiende los ataques como una forma de reducir los ingresos por la exportación de petróleo que financian la agresión rusa contra el país. El Gobierno ucraniano insiste en que los países europeos deben desistir de adquirir hidrocarburos y combustible nuclear ruso y la Unión Europea planea vetar esas compras a partir de 2028, ante lo que Eslovaquia ha reclamado excepciones. "Tomaremos todas las decisiones en el ámbito energético que beneficien la política soberana de Eslovaquia", recalcó hoy el mandatario eslovaco, que el pasado julio bloqueó la aprobación del decimoctavo paquete de sanciones comunitarias a Rusia para forzar una compensación por los previsibles perjuicios económicos.
Para buscar seguridad Ucrania se centra en un ejército fuerte y en claridad de sus socios
El esfuerzo europeo por establecer garantías de seguridad confiables para Ucrania tras un eventual alto el fuego con Rusia prosigue, incluso con una mirada a precedentes y modelos históricos, pero Ucrania considera que más allá del posible envío de tropas de paz su mejor baza es un ejército más fuerte y compromisos claros de sus socios frente a la amenaza rusa. La disposición de 26 países a desplegar tropas en Ucrania o en países vecinos para prevenir una nueva agresión rusa, anunciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, después de la reunión de los más de treinta países que se han sumado a la Coalición de Voluntarios para ayudar al país invadido, supone un avance tras meses de discusiones sobre las garantías de seguridad. Sin embargo, Ucrania espera mayor claridad de sus socios sobre sus respectivas aportaciones, así como más presión contra Rusia, que no muestra intención alguna de detener la guerra mientras sus tropas siguen avanzando, aunque lentamente, en el campo de batalla.
Zelenski sugiere que Trump está "decepcionado" con Orbán por seguir importando petróleo ruso
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido en hasta tres discursos o comparecencias entre el jueves y el viernes que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, está "decepcionado" con los gobiernos de Hungría y Eslovaquia por no reducir las importaciones de petróleo de Rusia, una crítica recurrente ante la que el Gobierno de Viktor Orbán ha vuelto a responder apelando a la seguridad energética y a la estabilidad económica. Zelenski, que el jueves participó junto a otros líderes europeos en una llamada con Trump, ha afirmado que en dicha conversación se prestó "mucha atención" a la necesidad de buscar fórmulas para reducir los ingresos de Rusia. "El presidente Trump expresó su decepción con los europeos que siguen comprando petróleo y gas", ha dicho este viernes el mandatario ucraniano, en una comparecencia junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en Uzhhorod.
Soldados norcoreanos participan en el desminado de la región rusa de Kursk
Efectivos norcoreanos participan desde hace días en el desminado de Kursk, región rusa que ayudaron a liberar de ocupación ucraniana meses atrás, informó hoy el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. Además de fuerzas rusas, en las labores de desminado participan "nuestros amigos de armas de Corea del Norte", dijo Jinshtéin en un vídeo, colgado en Telegram. "Siguiendo instrucciones del presidente (Vladímir Putin), hemos desarrollado un programa para reconstruir la zona fronteriza", agregó Jinshtéin. Explicó que en la primera parte del programa implica precisamente el desminado de territorios que estuvieron bajo control ucraniano. "Reforzamos regularmente (el grupo de zapadores) y aceleramos el ritmo de trabajo", aseguró.
