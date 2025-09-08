Alerta de seguridad
El aeropuerto londinense de Heathrow cierra por el registro de una de sus terminales
Redacción
La zona de facturación de la terminal 4 de Heathrow fue "cerrada y evacuada" debido a un "incidente" que requirió la intervención de los servicios de emergencia, informó este lunes en las redes sociales el operador del aeropuerto londinense. "Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros colegas están asistiendo a los pasajeros en el lugar" indicó el operador del principal aeropuerto internacional del Reino Unido, en el oeste de Londres.
El Cuerpo de Bomberos de Londres respondió a un incidente potencialmente peligroso con materiales químicos no autorizados, según un comunicado del servicio de bomberos citado por la BBC. "Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación y parte del aeropuerto ha sido evacuada como medida de precaución mientras los bomberos acuden", informaron los servicios de emergencia.
Los trenes no pueden detenerse en esta terminal, anunció el operador ferroviario británico National Rail. "Todas las demás terminales operan con normalidad", enfatizó el aeropuerto.
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada