Cerca de una veintena de muertos en Nepal en las protestas contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales

Las protestas del 15-M asiático en Nepal han costado la vida por el momento a una veintena de jóvenes. Las fuerzas de seguridad de Nepal han informado este lunes de que casi 20 personas han muerto en el marco de las protestas que están teniendo lugar en Katmandú, la capital del país, a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales por incumplir la legislación nepalí. Las protestas, registradas en numerosas partes de la capital, se concentran especialmente en el barrio de New Baneshwor, donde miles de jóvenes se fueron sumando a lo largo del día a pesar de que las autoridades decretaron un toque de queda a partir de las 15.30 (hora local).

El jueves pasado, las autoridades del país asiático anunciaron la prohibición del acceso a las principales redes sociales y plataformas de mensajería móvil, como Whatsapp, Facebook, X, Instagram y Youtube, entre otras, por no registrarse en el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica.

La Policía ha confirmado la presencia de más de 300 heridos, que han tenido que ser trasladados a varios hospitales de la zona. Asimismo, ha indicado que decenas se encuentran en estado crítico, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'.

Las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y munición letal, si bien las protestas se han ido extendiendo a las principales ciudades del país, como Pojara, Biratnagar, Janakpur, Hetauda y Nepalgunj.

Los manifestantes, que también protestan contra la corrupción y lo que consideran el fracaso de la clase política, se han concentrado principalmente en zonas urbanas. Las autoridades han restringido las aglomeraciones y han reducido el movimiento en algunas áreas para evitar enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en las principales intersecciones de Katmandú.

La prohibición de acceso a las redes sociales entró en vigor después de que estas compañías evitaran registrarse antes de la fecha límite establecida por el Gobierno nepalí y que expiró el miércoles pasado, por lo que permanecerán bloqueadas hasta que cumplan la normativa.

Algunos miembros de la oposición criticaron la medida y aseguraron entonces que esta podría suscitar "desorden público" en las calles. Así, pidieron al Gobierno identificar primero los problemas existentes" en relación con el uso de estas redes.