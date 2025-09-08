GAZA
España llama a consultas a la embajadora en Israel por las "calumnias" a los ministros del Gobierno
El gobierno de Netanyahu ha acusado de "antisemitismo" a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, prohibendo su entrada y la de Sira Rego en Israel
Enésima escalada diplomática entre España e Israel a cuenta de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado "exterminio de palestinos indefensos" y "genocidio" en Gaza.
España ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón, "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del gobierno de nuestro país", según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. Se trata de la primera vez en los casi dos años de guerra en Gaza y continuos conflictos con el Gobierno de Benjamín Netanyahu en que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dado orden de esta retirada temporal a modo de protesta, que es lo que significa en lenguaje diplomático llamar a consultas.
Horas antes, el ministro de Exteriores hebreo, Gideon Sa'ar, había anunciado que prohibirá la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, porque las considera responsables de las medidas "antisemitas" anunciadas antes por el presidente Sánchez, que incluyen un embargo de armas permamente y la prohibición de vuelo y atraque de barcos con armas o combustible para las Fuerzas Armadas israelíes.
HABRÁ AMPLIACIÓN
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales