Kallas admite que la catástrofe humanitaria en Gaza "pone a prueba" la unidad de Europa

Kallas admite que Gaza "pone a prueba" la unidad europea

La guerra de Israel en Gaza está dividiendo a la Unión Europea. Lo ha admitido la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, este martes en el primer pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo del nuevo curso político. Con un telón de fondo de inestabilidad política, incluido el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y dos grandes guerras abiertas, es la de Gaza, mucho más que la de Ucrania, la que más está tensando la relación de los Veintisiete.

“A diferencia de Ucrania, la catástrofe humanitaria en Gaza está poniendo a prueba la determinación de Europa porque no estamos unidos”, admitió Kallas en su primera ponencia en el hemiciclo. La propia Comisión Europea admitió la semana pasada no tener posición sobre si la ofensiva israelí constituye un “genocidio”, como lo calificó la vicepresidenta de la Comisión para Transición Limpia, Teresa Ribera, quien lamentó la "incapacidad" de la UE para hablar con una sola voz. Ahora, Kallas confirma esa fractura.

Divergencias diplomáticas

La jefa de la diplomacia europea defendió, no obstante, que “Europa no se ha quedado de brazos cruzados”. Reivindicó los contactos con el Gobierno de Israel y pidió mantener la vía del diálogo. “Si no dialogamos, no llegaremos a ninguna parte. No escatimaré en esfuerzos para lograr avances. Seguiré por este camino”, subrayó.

Kallas instó a los Estados miembro a consensuar una estrategia común que logre que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu cambie de rumbo. Recordó que países como España y Bélgica han tomado medidas unilaterales, pero advirtió: “No podemos actuar como unión hasta que los Estados miembro compartan la misma opinión sobre qué hacer. No es momento de señalar con el dedo, sino de unirnos para encontrar soluciones”.

Pese a las divergencias, trató de enfatizar el terreno compartido: “Todos coincidimos en el diagnóstico y en los objetivos: poner fin al sufrimiento, acabar con el conflicto y garantizar la liberación de todos los rehenes”, afirmó.

Resolución pendiente

Tras la presentación de Kallas, el Parlamento Europeo queda pendiente de votar este jueves una resolución sobre Gaza. El texto divide a los grupos políticos por el lenguaje y el tono.

Mientras que los socialistas describen la ofensiva israelí como “genocidio” e incluir referencias a “crímenes de guerra”, el Partido Popular Europeo trata de rebajar el tono, con lo que llama una posición “firme, serena y responsable”. Fuentes parlamentarias confirmaron que las negociaciones sobre el texto final se prolongarán "hasta el último momento".