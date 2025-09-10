Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Polonia ha denunciado una 'agresión sin precedentes' y una 'reiterada violación de su espacio aéreo' al detectar decenas de drones rusos, la pasada madrugada, lo que ha llevado a cerrar temporalmente varios de sus principales aeropuertos, incluido el de la capital, Varsovia. La incursiones de los drones rusos en el espacio aéreo polaco se produjeron a raíz de un nuevo y masivo operativo militar contra Ucrania. Varsovia ha respondido a la situación convocando una reunión de emergencia de su Asamblea de Seguridad Nacional.

El primer ministro, Donald Tusk, ha informado a través de la plataforma X de la 'amenaza persistente' sobre su territorio, una situación que le fue previamente comunicada por la jefatura de sus Fuerzas Armadas. El jefe del gobierno polaco está en contacto 'permanente' tanto con el presidente, Karol Nawrocki, como con el ministro de Defensa, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tusk también ha informado al secretario de Estado de EEUU, Mark Rubio, su máximo aliado en la OTAN.

Fuentes militares polacas han informado de que su aviación logró derribar algunos de los drones rusos. A primera hora de la mañana, el Mando Operativo militar polaco informó sobre las 08.00 de la mañana de que se daba por terminada la operación contra los aparatos rusos.

Para Polonia, país clave del flanco este de la OTAN, la presencia de los drones rusos confirma sus máximos recelos sobre Moscú, ya que son la plasmación de la 'amenaza real' para la seguridad nacional y de sus ciudadanos, según el mensaje de Tusk.

Se han activado en consecuencia los servicios de emergencia y llamado a la población de las regiones donde cayeron los drones a permanecer en sus casas.

Las defensas antiaéreas se han situado en estado de máxima alerta, según informaciones de la agencia de noticias PAP, que se remiten a fuentes militares. Se han movilizado tanto las fuerzas especiales de Defensa Territorial (WOT) como unidades de voluntarios y reservistas, guardia fronteriza y cuerpos de bomberos para que participen en la búsqueda de los fragmentos de drones.

Se ha apremiado asimismo a la población a no acercarse ni tocar los fragmentos de drones, sino a informar de su presencia a los servicios de emergencia establecidos.

El presidente Nawrocki está en contacto permanente tanto con el jefe del gobierno como con el titular de Defensa. Justamente ayer, en una comparecencia desde Helsinki con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, instó el presidente polaco a reforzar la disuasión y la defensa de los países de la OTAN frente a la amenaza rusa, al tiempo que insistía en la necesidad de endurecer las sanciones contra Moscú.

Se espera que Nawrocki diriga este miércoles una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional junto con Tusk. Ambos políticos mantienen una tensa cohabitación, por representar el presidente al ultranacionalista partido Ley y Justicia (PiS), mientras que el jefe del gobierno lidera la europeísta y liberal Plataforma Cívica.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha regresado al país desde Londres ante la situación creada.

Las regiones más afectadas por la emergencia son las Podlasie, Mazovia y Lublin. La situación de alarma se ha producido mientras desde Ucrania se informaba de un nuevo ataque masivo con drones rusos sobre el centro y el oeste de su territorio.