Guerra en Europa
Trump reacciona crípticamente a la incursión de Rusia en Polonia: “Allá vamos”
El presidente organiza una llamada con el presidente polaco, al que hace una semana en la Casa Blanca hizo una promesa: "ayudaremos a Polonia a protegerse"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la incursión de Rusia en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN, con un mensaje en Truth Social, tan breve como indescifrable.
“¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!”, ha escrito en su red social.
Trump ha usado en inglés una expresión, “Here we go”, que podría tener varias traducciones. En ningún caso aclara qué acciones podría tomar el mandatario estadounidense en respuesta a la violación rusa del espacio aéreo de un miembro de la OTAN, que ya ha anunciado la invocación del Artículo 4 para abrir consultas con los aliados ante la "agresión sin precedentes".
Trump tenía previsto hablar este miércoles con el presidente polaco, el utltraconservador Karol Nawrocki, según le ha dicho a la agencia AP una fuente de la Casa Blanca. A la hora de escribir estas líneas no había confirmación oficial de que ya se hubiera producido la llamada ni el habitual resumen sobre la conversación .
"Ayudaremos a Polonia a protegerse"
Hace justo una semana, Trump recibía en el Despacho Oval a Nawrocki. En esa comparecencia, y al ser preguntado por un periodista polaco sobre si estaría dispuesto a desplegar más tropas en Polonia, Trump replicó: “Pondremos más si las quieren. Nunca nos hemos ni planteado sacar soldados de allí. Lo hemos pensado respecto a otros países, pero con Polonia estamos hasta el final y ayudaremos a Polonia a protegerse", había prometido.
Unos días después se sabía también que el gobierno de Trump ha decidido poner fin a programas que dan cientos de millones de dólares para ayudar a entrenar y equipar a fuerzas armadas en naciones del este de Europa que estarían en la línea de frente en cualquier conflicto con Rusia.
