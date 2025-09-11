Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Qatar dice que el ataque israelí contra Doha "acabó con cualquier esperanza" para los rehenes

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró que el ataque de Israel contra Doha "acabó con cualquier esperanza" para los 48 rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza y afirmó que se siente "traicionado" por ese ataque contra la soberanía de su país.

"Creo que lo que hizo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue simplemente acabar con cualquier esperanza para estos rehenes", dijo el también jefe de la diplomacia de Catar, país mediador junto a Egipto y Estados Unidos en las conversaciones para la tregua en Gaza, en una entrevista difundida anoche en la cadena norteamericana CNN.

"No tengo palabras para expresar nuestra indignación por este ataque. Es terrorismo de Estado. Nos han traicionado", declaró, y agregó que Estados Unidos ha expresado su apoyo a Catar "en numerosas ocasiones".