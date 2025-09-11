Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania neutraliza 62 de los 66 drones lanzados anoche por Rusia contra su territorio

Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 62 de los 66 drones de larga distancia lanzados durante la pasada noche por Rusia contra territorio ucraniano, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este jueves.

Del total de drones lanzados por Rusia, más de 50 eran drones de ataque Shahed. Rusia utiliza junto a los shaheds réplicas de éstos sin carga explosiva para confundir y abrumar a las defensas enemigas.

Las interceptaciones de los drones neutralizados se produjeron sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.