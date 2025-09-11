Netanyahu acusa a Sánchez de "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares para frenar a Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber realizado una "amenaza genocida flagrante" contra Israel después de que este dijera que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra en Gaza y por ello adopta otras medidas, como el embargo de armas. "El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'", ha escrito Netanyahu en un mensaje en su cuenta oficial en X como primer ministro de Israel. Las palabras de Sánchez pretendían reflejar que la posición de España ante la situación en Gaza no era suficiente para frenar el drama, y que era necesario el apoyo de Europa y EEUU.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", fueron las palabras de Sánchez, que el primer ministro israelí ha interpretado como una amenaza a emplear armamento nuclear contra su país por parte de España.

Para Netanyahu las palabras de Sánchez "suponen una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha valorado el mandatario israelí, después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta al paquete de medidas anunciado por Sánchez para frenar lo que calificó de "genocidio" en Gaza.

Precisamente, las declaraciones a las que se refiere Netanyahu en su mensaje las pronunció el presidente del Gobierno durante el anuncio de estas nueve medidas --que incluyen la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes-- a primera hora del lunes para justificar su decisión de dar este paso para intentar frenar la ofensiva israelí en Gaza y ayudar a la Autoridad Palestina.