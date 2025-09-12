Síguenos en redes sociales:

Zapad 2025: maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia cerca de Polonia

Bielorrusia, 12/09/2025.- Imágenes de las maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia Zapad-2025

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / EFE

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / EFE

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / EFE

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / EFE

