Nuevo Código Penal
Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico
La capital belga ha sufrido un aumento del número de incidentes armados, con 89 tiroteos en 2024 frente a los 56 de 2022
EFE
Patrullas de soldados podrían comenzar a patrullar por las calles de Bruselas a partir del 8 de abril de 2026 en un intento de combatir la violencia ligada al narcotráfico, según el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken.
El ministro dio a conocer los detalles el viernes durante una entrevista con el periódico flamenco 'Het Laatste Nieuws', explicando que "el nuevo Código Penal entrará en vigor en esa fecha. Y el código de defensa se basa en un artículo del mismo". Dicho código todavía debe debatirse en el Gobierno de coalición del nacionalista flamenco Bart de Wever, y posteriormente en el Parlamento.
La idea de destinar cuerpos militares a patrullar las calles de la capital surgió la semana pasada, cuando el ministro de Interior, Bernard Quintin, presentó su "Plan para las grandes ciudades" en el que sugirió enviar patrullas mixtas de policías y soldados a "zonas sensibles" con el fin de combatir la delincuencia relacionada con la droga.
Tiroteos
La capital belga ha visto en los últimos años un aumento en el número de incidentes armados. En 2024, la Fiscalía de Bruselas registró un total de 89 tiroteos e incidentes con disparos, así como nueve muertes (según cifras de la Policía federal), mientras que en 2023 hubo 62 casos de este tipo frente a 56 en 2022.
Asimismo, Francken quiere dar a los soldados patrullando las calles más poderes para poder intervenir, explicó al periódico. "Necesitamos un marco legal que permita registrar a las personas, pedirles identificación o, si es necesario, esposarlas. Eso es esencial. Eso no se permitió después de los atentados terroristas. Y no lo volveremos a hacer", dijo.
Otras grandes ciudades belgas, como Amberes, podrían aplicar la misma medida si lo solicitan.
