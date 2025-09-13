Un centenar de muertos tras hundirse una barca en un río en la República Democrática del Congo

Alrededor de un centenar de personas han muerto a causa del hundimiento de una embarcación en el río Ndolo a su paso por la localidad de Basankusu, situada en el noroeste de República Democrática del Congo (RDC), según ha confirmado una organización local.

El Panel de Expertos de la sociedad civil y la coordinación provincial de la provincia de Ecuador ha indicado que la mayoría de las víctimas del siniestro, achacado a una sobrecarga en la embarcación, son estudiantes, antes de agregar que ocho personas han sido rescatadas con vida.

La primera ministra de RDC, Judith Suminwa, ha dado orden de que las autoridades se movilicen para dar ayuda a las víctimas e investigar las causas del siniestro. "Un balance oficial será comunicado en las próximas horas", ha dicho en un comunicado publicado por su oficina en la red social Facebook.

Así, ha expresado sus condolencias a los familiares de los afectados y ha recalcado que las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno sobre la navegación, incluido el porte de salvavidas, la prohibición de la navegación nocturna y la necesidad de que las barcas pasen "controles técnicos regulares" deben ser aplicadas "estrictamente".

La sobrecarga de pasajeros y mercancías, la mala señalización de las vías navegables, la navegación nocturna y el incumplimiento de las normas por parte de los barcos son las principales causas de naufragios en las rutas fluviales en el país africano.