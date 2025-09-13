Tensión en EEUU
México condena el asesinato de un mexicano en un operativo policial migratorio en Chicago
Efe
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha condenado este sábado el asesinato de un migrante mexicano el viernes en la ciudad estadounidense de Chicago en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), cuando un agente disparó mortalmente al hombre que, según la autoridad estadounidense, se resistía a ser arrestado.
La cancillería mexicana ha identificado al fallecido como Silverio Villegas González y ha asegurado que se ha mantenido contacto con sus familiares "para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran". "La Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos", dijo la SRE en un mensaje en su cuenta de X.
Cerca del aeropuerto
El viernes, ICE informó de que uno de sus agentes disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes. El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare.
"Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local", afirmó ICE en un comunicado. La muerte del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió "heridas graves y se encuentra estable", según ICE.
Medios mexicanos identificaron a Silverio Villegas como un cocinero de 38 años, originario del estado de Michoacán (oeste). Michoacán es uno de los estados mexicanos con mayor número de migrantes en Estados Unidos. Cuenta con cuatro millones de habitantes en sus 113 municipios y se estima que otros 4,3 millones de michoacanos residen o trabajan en Estados Unidos.
