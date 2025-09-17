Londres
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Agencias
Ver galería >
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Eddie Mulholland/Daily Telegraph / DPA
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Jonathan Brady / AP
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Aaron Chown / AP
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Jordan Pettitt / AP
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
TOLGA AKMEN / EFE
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
TOLGA AKMEN / EFE
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
TOLGA AKMEN / EFE
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
TOLGA AKMEN / EFE
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
TOLGA AKMEN / EFE
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes
TOLGA AKMEN / EFE
Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes