Milei en su peor momento político y cada vez más necesitado de Trump para sostener su Gobierno

La semana política y económica de Javier Milei ha pasado por todos los tonos del negro y comprometen su horizonte como nunca antes. La debilidad se ha acrecentado velozmente por la combinación de factores. Después de haber sido objeto de una paliza en una cámara de Diputados que mantuvo dos leyes vetadas por el anarco capitalista que garantizan el financiamiento de los hospitales pediátricos y las universidades públicas nacionales, el Gobierno sufrió otra derrota en el Senado. La mayoría de sus integrantes rechazaron un veto del Ejecutivo a la ley de reparto de fondos a las provincias. La calle ha vuelto a ser ganada por la oposición, los movimientos sociales, los discapacitados y pensionados. La sucesión de traspiés se completó con las malas señales emitidas por los mercados. El precio del dólar volvió a dar un salto que obligó al Banco Central a vender casi 400 millones de la divisa norteamericana para detener la escalada. Los analistas predicen un panorama desolador de cara a los comicios parlamentarios nacionales del 26 de octubre. Creen que solo un milagro podría revertir la tendencia negativa que comenzó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo le sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza. En el Congreso comenzaron a su vez los movimientos para citar a Karina Milei por la trama de sobornos en la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) que coloca a la hermana presidencial y cogobernarte en el centro del escándalo.

El desconcierto oficial es de tal envergadura que el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de una conjura para sacar a Milei del poder. "Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia", dijo en su cuenta de X. Los partidos opositores "solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo". Y añadió: "el plan sigue sólido, la gente se asusta por lo que ve enfrente, el comunismo". La teoría de una supuesta conspiración partió también de la diputada mileista Silvana Giudici: "hay una cuenta regresiva, un tic tac que viene de San José 1111", dijo sobre el apartamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena a seis años de prisión.

El propio Milei salió a validar esa hipótesis y la conectó con las elecciones venideras: "votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza (el aeropuerto internacional de Buenos Aires). Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina". Su portavoz, Manuel Adorni sostuvo por su parte que en el Congreso "se alinearon todos los enemigos del progreso".

Clima adverso y malos presagios

Las advertencias del Gobierno no parecen ser tenidas demasiado en cuenta por los mercados. Los bonos argentinos se derrumbaron un 7% en Wall Street y 14% en la Bolsa capitalina. El llamado "riesgo país" que mida la capacidad de un Estado para cumplir sus compromisos externos, escaló hasta los 1453 puntos básicos, un número asociado a las alarmas financieras. Caputo aseguró en la noche del jueves que "hay suficientes dólares para todos" porque el Banco Central está "capitalizado". Las cifras que manejan los especialistas sugieren lo contrario. Se teme que Argentina no pueda pagar los vencimientos de la deuda externa que en 2026 podrían llegar a los 19.000 millones de dólares.

El factor Trump

Milei se aferra a su asociación con Donald Trump para atravesar las tempestades de septiembre y octubre. El extertuliano televisivo se hará presente en la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de este mes y quiere convertir su presencia en Estados Unidos en un acto de respaldo de la administración republicana. Comenzaron las gestiones de la ultraderecha para concretar un encuentro con el magnate republicano durante ese viaje u otro inmediato antes de la contienda electoral.

"El interés de Washington en sostener el rumbo de Milei no es nuevo. En abril pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, visitó la Casa Rosada y elogió ´las audaces reformas económicas` encaradas por el presidente", señaló el diario ´Ámbito Financiero`. Recordó al respecto que, durante un encuentro con inversores organizado por JP Morgan en la Casa Blanca, el funcionario fue más preciso: "si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) ". Por lo pronto, el Senado norteamericano confirmó la designación de Peter Lamelas como embajador en Argentina: el empresario farmacéutico responde a la estrategia regional del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Su nombre ha sido objeto de polémicas en Buenos Aires por su expresa decisión de recorrer las provincias de este país para "buscar el freno de la influencia de China".

Relanzar la campaña

Con un ojo puesto en Washington, el Gobierno se ha propuesto relanzar la campaña electoral de cara a octubre. Karina Milei designó a Pilar Ramírez, su mano derecha en la Ciudad de Buenos Aires, como nueva coordinadora de la estrategia proselitista. Tres años atrás, Ramírez se preguntaba "cómo les puede gustar un tipo que habla con perros imaginarios", en clara referencia a los vínculos afectivos que el mandatario dice tener con Conan, su mastín muerto, y los cinco clones de la mascota a los que llama "mis hijos de cuatro patas"