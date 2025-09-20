Ataque informático
Varios aeropuertos europeos, entre ellos los de Londres y Berlín, afectados por un ciberataque
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual
EFE
Varios aeropuertos europeos se han visto afectados por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque. El aeropuerto de Bruselas se vio afectado la pasada noche por este ataque, según informó la entidad aeroportuaria de la capital belga. La incidencia está afectando a otros aeropuertos como el de Heathrow (Londres) y Berlín.
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".
De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia desde el instituto al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
- Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero
- El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
- La Lotería Nacional reparte miles de euros en Alicante y Banyeres de Mariola
- Más retrasos para el nuevo paseo de Playa de San Juan en Alicante
- Se vende parcela rústica en Alicante precintada por la Policía