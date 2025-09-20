Varios aeropuertos europeos, entre ellos los de Londres y Berlín, afectados por un ciberataque

Varios aeropuertos europeos se han visto afectados por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque. El aeropuerto de Bruselas se vio afectado la pasada noche por este ataque, según informó la entidad aeroportuaria de la capital belga. La incidencia está afectando a otros aeropuertos como el de Heathrow (Londres) y Berlín.

La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.

La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".

De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.