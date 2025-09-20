Guerra de Ucrania
La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización "por presiones políticas"
Los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy
Efe
La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política", según anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión. "Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, la cantante Vassy (ciudadana estadounidense y australiana) no podrá actuar finalmente en el concurso", informaron en directo los presentadores.
El miércoles los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy, además de comunicar la participación del exvocalista de Deep Purple y Rainbow, Joe Lynn Turner, como jurado. Al principio del concurso, corrieron rumores sobre la prohibición de banderas estadounidenses en el evento, aunque fueron desmentidos por los organizadores. Anteriormente, el Kremlin admitió que las negociaciones por la paz en Ucrania estaban paralizadas.
Tres horas y media
En el concurso, que comenzó a las 20.30 hora local (17.30 GMT) y durará cerca de tres horas y media, la mayoría de los concursantes, según adelantaron los organizadores, cantan en su propio idioma. Latinoamérica estará representada el certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y el dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).
También participarán cantantes de Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia
