Ultraconservadores de EEUU despedirán a Charlie Kirk entre ataques a la libertad de prensa

El funeral de Charlie Kirk se celebra este domingo con la presencia de Donald Trump y otros miembros de su Gobierno en un tenso ambiente político, en el que los seguidores del activista ultraconservador buscan ensalzar su legado como defensor de la libertad de expresión, mientras la Administración intensifica a su vez esfuerzos para acallar voces opositoras.

La ceremonia tendrá lugar en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, y congregará además de a Trump, que dará un discurso, al vicepresidente estadounidense, JD Vance, o a Erika Kirk, viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que él fundó.

También se espera que hablen el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, junto con Vance probablemente el más cercano a Kirk de entre los miembros del Gabinete. Incluso Susie Wiles, la influyente jefa de Gabinete de Trump que por lo general evita pronunciarse en público, tendría previsto dedicarle a Kirk un panegírico.

Ultraconservadores de EE.UU. despedirán a Charlie Kirk entre ataques a la libertad de prensa / EFE

Cita masiva

La Policía local ha advertido que en la zona del estadio, que puede llegar a albergar 73.000 personas y en cuyas cercanías hay otro recinto capaz de acoger otras 20.000, pueden llegar a darse cita más de 100.000 personas ante la popularidad de Kirk, convertido ahora en mártir del ultraconservadurismo, y la presencia del presidente estadounidense y otras figuras de alto perfil.

Kirk, de 31 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense tras fundar a los 18 Turning Point, ONG dedicada a promover entre estudiantes los principios de libertad, mercado libre y gobierno limitado.

También los valores cristianos extremos, incluido el creacionismo, o el nacionalismo blanco, pues defendía la idea del "gran reemplazo".

Defensor de la libertad de expresión

Firme defensor de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, Kirk fue conocido por sus opiniones controvertidas sobre inmigración, educación superior, racismo sistémico y derechos LGTBI, lo que le valió tanto admiración en la derecha como duras críticas de sectores progresistas.

"El discurso de odio no existe legalmente en EEUU. Hay discursos desagradables, discursos groseros y discursos malvados. Y TODO está protegido por la Primera Enmienda. Mantengamos a EEUU", escribió en su cuenta de X en mayo de 2024.

La libertad de expresión en EE.UU., en el foco tras el asesinato de Charlie Kirk / EFE

El 10 de septiembre, Kirk murió de un disparo en el cuello mientras debatía ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah. El asesinato fue presuntamente perpetrado por Tyler Robinson, joven de 22 años nacido en el seno de una familia conservadora que, según las autoridades, se politizó "hacia la izquierda" y radicalizó en los últimos años.

El suceso ha generando indignación en diversos sectores de la sociedad y ha sido interpretado como un atentado contra la libertad de expresión. Trump culpó a los "lunáticos de la izquierda radical" del suceso y su Gobierno prometió tomar medidas enérgicas contra algunos discursos sobre su muerte. Rubio advirtió que el Departamento de Estado revocará visas de quienes "celebren la muerte" de ciudadanos estadounidenses, Hegseth prometió actuar contra empleados federales que se burlen del asesinato de Kirk y Vance instó a denunciar públicamente a quienes difundan mensajes similares.

Cancelación de voces críticas

Las dudas sobre el respeto a la Primera Enmienda que tanto defendía Kirk se han intensificado tras la cancelación de voces críticas en los medios. El analista Matthew Dowd fue despedido de MSNBC por vincular la retórica de odio con el asesinato de Kirk; Karen Attiah, de The Washington Post, también enfrentó censura, y la Universidad de Carolina del Sur suspendió a varios profesores por comentarios similares.

Este miércoles ABC anunció que el programa del cómico Jimmy Kimmel fue "suspendido indefinidamente" en respuesta a unos comentarios sobre las acciones que los republicanos han llevado a cabo tras la muerte del joven activista. La decisión se tomó después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, presionara a Disney, matriz de la cadena que emitía el programa, asegurando que podría haber consecuencias si Kimmel continuaba al aire.

Sin embargo, algunos republicanos han optado por expresar preocupación por la forma en la que se está censurando a los disidentes, como el senador republicano por Texas Ted Cruz, que calificó las acciones de Carr de "peligrosas como el infierno". Y advirtió que podrían sentar un precedente preocupante, dejando a los conservadores vulnerables bajo una futura administración demócrata. Otros conservadores como Jerry Moran, senador por Kansas, o Brett Guthrie, congresista por Kentucky, declararon al medio Politico su preocupación con el rumbo que está tomando su partido en torno a la libertad de expresión.