El jurado halla culpable de cinco cargos al acusado de intentar matar a Trump

Un jurado en Florida declaró este martes culpable de cinco cargos a Ryan Routh, incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump en 2024, en un campo de golf en Florida, cuando era aspirante presidencial.

Apenas horas después de comenzar la deliberación, el jurado halló culpable a Routh de todos los cargos en su intento de asesinar a Trump, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el veredicto, que podría implicar una cadena perpetua, como uno que "ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se enfrascan en violencia política", según un mensaje en X. "Este intento de asesinato no solo fue un ataque a nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra nación. Estoy agradecida con el USAO_SDFL (fiscal en el Sur de Florida), Jason Quiñones, su equipo entero del juicio y nuestros socios de la ley por proteger al presidente Trump y asegurar este importante veredicto", escribió.

El veredicto llega menos de dos semanas después del comienzo del juicio, el 11 de septiembre, en el que Routh despertó renovada atención por defenderse a sí mismo, asegurar que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie y hacer referencias a personajes como Hitler.

Los fiscales acusaron al sospechoso de querer "quitarle la decisión a los votantes estadounidenses" cuando intentó matar a Trump en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, además de tratar de montar un "circo" en el juicio para afectar la imagen del ahora presidente. La jueza Aileen M. Cannon del Distrito Sur de Florida en Fort Pierce, donde ocurrió el juicio, cortó las intervenciones de Routh algunas veces por "hacer una burla de la dignidad de la corte", según la prensa que accedió a la sala.

La condena definitiva llegará en diciembre para Routh, trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte detenido el 15 de septiembre de 2024, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos.

Su juicio despertó nueva atención por empezar después del asesinato el 10 de septiembre pasado de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años cercano a Trump, quien responsabilizó a la "izquierda radical" del hecho, lo que desató un renovado debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.