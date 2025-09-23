Reabre el aeropuerto de Copenhague tras el avistamiento de varios drones

El aeropuerto de Copenhague, el más grande de Dinamarca, ha reabierto y comenzado a retomar la operación de vuelos horas después del avistamiento de varios drones que finalmente han abandonado la zona.

"El aeropuerto de Copenhague vuelve a abrir tras permanecer cerrado debido a la actividad de drones. No obstante, habrá retrasos y cancelaciones de vuelos", han anunciado las autoridades del aeropuerto Copenhague-Kastrup (CPH) en su cuenta de la red social X pasadas las 1.00 horas, después de que la Policía de Dinamarca haya señalado alrededor de las 21.40 horas en la misma plataforma que "se han avistado dos o tres drones grandes sobrevolando la zona".

Efectivos de la Policía danesa siguen presentes en el aeropuerto trabajando para esclarecer lo sucedido, ha indicado a la cadena estatal DR el inspector Jakob Hansen, quien ha anunciado asimismo que están cooperando con las autoridades de Oslo, después de el aeropuerto de la capital de Noruega se haya visto obligado a cerrar varias horas y desviar sus vuelos por la misma causa.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apuntado a Rusia como responsable de estas incursiones, un extremo que Hansen no ha podido confirmar ni desmentir.

En una publicación en X sobre su encuentro en Nueva York con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el mandatario ucraniano ha señalado que "dedicamos especial atención a las violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros de la OTAN por parte de Rusia, incluyendo las del 22 de septiembre en Copenhague".

"Intercambiamos opiniones sobre las razones. Si no hay una respuesta firme de los aliados, tanto estatales como institucionales, a las provocaciones agresivas, Rusia las continuará", ha agregado.