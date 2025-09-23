Trump lanza un ataque brutal contra la ONU y le acusa de "financiar un asalto a Occidente"

La víspera de que Donald Trump ofreciera este martes su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca había advertido que el presidente de Estados Unidos se disponía a poner en la diana de sus palabras en Nueva York a “instituciones globalistas” que, según la portavoz, “han deteriorado significativamente el orden mundial”. Pese a ese aviso, lo que ha sucedido en Nueva York no se podía anticipar en toda su dimensión.

Trump se ha lanzado como una bomba nuclear contra la ONU, sus principios, sus valores y sus acciones, y ha dejado una estela radioactiva de destrucción retórica, especialmente con un ataque feroz a la inmigración y a las energías verdes.

Hablando concretamente de esos dos temas y de Europa ha llegado a decir que es “un monstruo de dos colas que destruye todo en su camino”. “Amo a Europa y odio verla devastada por energía e inmigración”, ha dicho. “Lo hacéis porque queréis ser políticamente correctos y estáis destruyendo vuestra herencia. Debéis tomar control rápidamente del desastre de la inmigración y de la catástrofe de la energía falsa antes de que sea demasiado tarde”.

Cuestionar a la ONU

Esa advertencia a Europa y su mensaje xenófobo llegaba en medio de un discurso de más de una hora que era un puñetazo en el estómago de la ONU, una bofetada a la institución, que el secretario general, António Guterres, recibía callado en la tribuna tras el podi . Y el portugués estaba con la mano sobre la boca y gesto serio conforme Trump cuestionaba la utilidad misma de la organización y se lanzaba en un ataque inédito nunca visto de un líder de Washington.

“La ONU no solo no está resolviendo problemas que debería, demasiado a menudo está creando problemas nuevos”, ha denunciado, llegando a acusar a la ONU de “estar financiando un asalto a los países occidentales y sus fronteras”. “Se supone que la ONU frena invasiones, no las financia”, ha llegado a decir.

También ha atacado otro de los focos de la ONU y de Guterres, la lucha contra la crisis climática, que ha vuelto a negar. Y lo ha hecho en ese asalto brutal e indiscriminado a las energías limpias y renovables. “Son una broma, no funcionan, son demasiado caras”, ha dicho.

Guerras

El asalto a la ONU y al multilateralismo, una constante desde su primera presidencia, no ha quedado ahí. Y en el principio de su discurso, tras presumir de su país como el “más sexy” del mundo y repetir la idea de que ha conseguido “frenar siete guerras” (entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopia y Armenia y Azerbayán, ha tendido la mano a las naciones en la Asamblea a hacer diálogos y negociaciones directas con Washington, no a apostar por el formato de las instituciones internacionales. “Estoy honrado de haberlo hecho”, ha dicho atribuyéndose el fin de esos siete conflictos. “Lo malo es que tuviera que hacerlo en vez de la ONU, que en esos casos ni siquiera ha intentado ayudar”.

“Siempre había dicho que la ONU tenía tremendo potencial, pero en la mayor parte no está acercándose siquiera a cumplirlo. Todo lo que parecen hacer es escribir una carta llena de palabras contundentes y luego nunca cumplen lo escrito. Lo único que resuelve las guerras es la acción”, ha dicho Trump en su intervención, donde ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de que es merecedor de un Nobel de la Paz.

Ante las dos grandes abiertas en el mundo, la de Gaza y la de Ucrania, él sigue sin tener soluciones, pero eso no lo ha reconocido. En el caso de Gaza ha redoblado su alianza con Israel, acusando a las naciones que están intensificando el reconocimiento del Estado palestino y el intento de resucitar la solución de los dos Estados de estar alentando a Hamás.

En el caso de Ucrania, ha vuelto a tener una tibieza extrema con la agresión de Vladimir Putin, llegando a decir que debería haber resuelto la invasión “en cuestión de días”. Y aunque ha amenazado con sanciones arancelarias para frenar a Moscú, ha exigido para ello negociar con Europa que imponga las mismas.

Cuando Trump ha acabado de hablar en la sala ha habido más aplausos de lo que cabría esperar de una intervención claramente demoledora hacia la ONU. Las formas de la diplomacia son misteriosas.