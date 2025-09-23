Guerra en el este de Europa
Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza
El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes de que los países de la OTAN derriben los aparatos rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza, tras varias incursiones de drones y aviones de combate en las últimas dos semanas, según han denunciado Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega.
"Sí, creo que sí", ha respondido Trump a la pregunta de si cree que "la OTAN debe abatir los aviones rusos si entran en su espacio aéreo", realizada por un periodista durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
De esta forma, el republicano se alinea con lo manifestado este mismo martes por el secretario general de la organización, Mark Rutte, y los líderes de países como República Checa o Polonia, a favor de esta medida extrema.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- La jefa de un bar patriota
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- No sólo es el 'tasazo': la otra novedad que trae el recibo de la basura para los alicantinos
- La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
- Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa