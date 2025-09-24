Violencia en EEUU
Un atacante deja al menos tres heridos por disparos en una oficina de inmigración de EEUU y se suicida
El tiroteo se produjo en un inmueble del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Dallas, en el estado de Texas
EFE
Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas, EEUU) causó este miércoles al menos tres heridos y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.
"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Todd Lyons, director interino del ICE, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que fueron trasladadas al hospital, y cuyas identidades y estado de salud no han sido divulgados hasta el momento.
Las víctimas pueden ser civiles, agentes del ICE o inmigrantes detenidos en el sitio, señaló Lyons.
"Aunque no sabemos todavía el motivo, sabemos que nuestro personal de aplicación de la ley de ICE está afrontando una violencia sin precedentes en su contra. Debe detenerse", expresó Noem.
Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".
Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.
"El obsesivo ataque en los agentes de la ley, particularmente ICE, debe parar", expresó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en sus redes sociales.
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El 'tasazo' de la basura también obliga a miles de alicantinos a ir a Correos
- La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo