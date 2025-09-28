Trump insinúa que hay "algo especial" en marcha para alcanzar "la grandeza" en Oriente Próximo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo que hay "algo especial" en marcha relacionado con Oriente Próximo, algo inédito. "Tenemos una oportunidad real de grandeza en Oriente Próximo. Todos están dentro para algo especial, algo inédito. ¡¡¡Vamos a conseguirlo!!!", ha publicado Trump en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

Trump podría referirse a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza después de que la semana pasada asegurara que antes de cerrar el plan tenía que reunirse primero con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un encuentro que está previsto que se celebre el lunes en la Casa Blanca.

El mensaje apunta a que Israel habría accedido a la propuesta norteamericana, después del rechazo previo del Gobierno israelí a anteriores propuestas de los países mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar. El sábado el diario israelí 'The Times of Israel' publicó los detalles de una propuesta de 21 puntos para la liberación de los rehenes de la Franja de Gaza y la retirada paulatina del Ejército israelí. Sin embargo, Hamás ha asegurado que no ha recibido propuesta alguna.

Gaza y Cisjordania, controladas por quienes "viven allí"

En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este domingo que el presidente quiere que la Franja de Gaza y Cisjordania sean controladas por las personas que viven allí una vez cesen las hostilidades.

"El presidente ha sido muy claro: realmente quiere que Gaza sea controlada por las personas que viven allí, quiere que Cisjordania sea controlada por las personas que viven allí, y quiere que las redes terroristas que rodean a los israelíes sean desmanteladas para que ya no puedan representar una amenaza, especialmente para los civiles inocentes que viven en Israel", aseguró en declaraciones a la cadena Fox News.

Estas declaraciones llegan días después de que Trump confirmara que, como había propuesto a líderes árabes y musulmanes en una reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU, no iba a permitir a Israel anexionar Cisjordania, cuya ocupación está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Un organismo de transición para gobernar Gaza

En ese mismo encuentro, el mandatario propuso que Gaza sea gestionada por un organismo de transición, apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo, antes de ser devuelta al control palestino. El exprimer ministro británico Tony Blair es el candidato de la Casa Blanca para dirigir ese organismo, según la BBC.

Este plan queda lejos de la propuesta de Trump, hace unos meses, de desplazar a los palestinos de su territorio, reasentarlos en otros países, y levantar la 'Riviera de Oriente Medio' en las ruinas de la Franja.

"Nunca es fácil, como hemos aprendido en Oriente Próximo durante muchos años. Este tipo de cosas avanzan a trompicones, y pueden tomar giros muy extraños, pero creo que el presidente nos ha llevado a un punto donde estamos en la última yarda, y todos somos muy optimistas de que podemos cruzar la línea de gol y lograr algo realmente importante para la paz en la región", añadió el vicepresidente.