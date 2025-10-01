Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alemania

Cierran el Oktoberfest de Múnich por "una alerta de explosivos verificada"

Se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones

Una imagen del Oktoberfest de Múnich.

Una imagen del Oktoberfest de Múnich. / Matthias Schrader / AP

EFE

Múnich

El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada", según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter.

Según los medios, se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones, ruidos similares a disparos, se reportó al menos un muerto y donde una vivienda unifamiliar ardió en llamas.

