Guerra en Oriente Próximo, en directo: reacciones al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza presentado por Trump y Netanyahu

Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

