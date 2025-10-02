Reino Unido
Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester
La Policía ha abatido al autor del suceso
EFE
Londres
Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).
La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".
