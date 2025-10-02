Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reino Unido

Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester

La Policía ha abatido al autor del suceso

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Mánchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga.

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Mánchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga. / EP

EFE

Londres

Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).

La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
  2. Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
  3. La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
  4. Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana
  5. La Generalitat priorizará a jóvenes y mayores en las primeras viviendas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante
  6. Iluminar la Isla de Benidorm o poner toldos a lo largo de los paseos marítimos, algunas de las propuestas vecinales
  7. Yolanda Díaz alerta a los trabajadores: “Con aviso naranja o rojo se puede cambiar la jornada y tienes 4 días de permiso retribuido”
  8. La derrota de España en el mundial sub-20 acerca el posible regreso de Mendoza

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay dos vías para conseguir la incapacidad permanente"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay dos vías para conseguir la incapacidad permanente"

Arena Alicante, referente en deporte, innovación y bienestar

Arena Alicante, referente en deporte, innovación y bienestar

Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester

Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester

Así inicia Alcoy el ciclo festero de los Moros y Cristianos

Así inicia Alcoy el ciclo festero de los Moros y Cristianos

Elche suma una voz clave en el pacto para investigar las enfermedades raras en la Comunidad Valenciana

Elche suma una voz clave en el pacto para investigar las enfermedades raras en la Comunidad Valenciana

Los Premios Lola Gaos se celebrarán en Alicante el 14 de noviembre

Los Premios Lola Gaos se celebrarán en Alicante el 14 de noviembre

PP y Vox externalizarán por 6 millones al año el mantenimiento de zonas verdes de Elche

PP y Vox externalizarán por 6 millones al año el mantenimiento de zonas verdes de Elche
Tracking Pixel Contents