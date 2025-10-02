Síguenos en redes sociales:

Información

Ver más galerías relacionadas

22

La manifestación contra el genocidio de Gaza en Berlín, en imágenes

15

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

4

Zapad 2025: maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia cerca de Polonia

9

Varios muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

32

El desfile militar de Pekín, en imágenes

9

La celebración del 90 cumpleaños de Dalái Lama, en imágenes

16

Las inundaciones en Texas tras la crecida del río Guadalupe, en imágenes

10

Los incendios forestales de Creta, en imágenes

12

La manifestación LGTBI+ en Budapest, en imágenes

20

Los daños tras un nuevo intercambio de ataques entre Israel e Irán, en imágenes

37

Las protestas contra Trump en varias ciudades de EUUU por las redadas indiscriminadas contra inmigrantes, en imágenes

18

Daños en Israel tras el ataque con misiles desde Irán

Investigación

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Agencias

Ver galería >

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

Ian Hodgson / AP

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

ADAM VAUGHAN / EFE

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

ADAM VAUGHAN / EFE

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

ADAM VAUGHAN / EFE

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

ADAM VAUGHAN / EFE

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

ADAM VAUGHAN / EFE

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

ADAM VAUGHAN / EFE

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

Associated Press/LaPresse / LAP

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester.

Associated Press/LaPresse / LAP

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur.

stats