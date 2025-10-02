Witkoff-Kushner, el tándem de empresarios tras el plan de Trump para Gaza

El plan de Donald Trump para acabar con la guerra en Gaza está lejos de ser perfecto, pero por primera vez en nueve meses hay una propuesta tangible sobre la mesa para detener el asalto militar sobre la Franja y gestionar su futuro posbélico. A expensas de la respuesta definitiva de Hamás, sus 20 puntos empezaron a cocinarse el mes pasado y se cerraron este fin de semana en Nueva York, durante la estancia del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en la ciudad para intervenir en el debate de la Asamblea General de la ONU y visitar después la Casa Blanca. El plan recoge las aportaciones de distintos países y actores, pero dos hombres fueron decisivos en su elaboración: el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno y asesor informal del líder estadounidense, Jared Kushner.

"El plan fue elaborado por Witkoff y Kushner", escribió el portal estadounidense 'Axios' este domingo, antes de que fuera presentado en la Casa Blanca por Trump y Netanyahu. "Es una combinación de distintas propuestas discutidas en el último año entre EEUU, Israel y otros países, incluidos Emiratos, Arabia Saudí, Francia y Reino Unido". Una fuente árabe consultada por 'The Financial Times' fue más explícita en lo que concierne a la división del trabajo. "Fue principalmente Witkoff. Él se encargó de negociar con los líderes. Jared se ocupó de los detalles", le dijo al diario londinense.

Kushner y Witkoff comparten muchos rasgos biográficos. Ambos son neoyorkinos de nacimiento o adopción, además de judíos, multimillonarios y hombres de la máxima confianza de Trump. Prácticamente 'familia': Kushner está casado con su hija Ivanka, mientras Witkoff es socio del clan en varios negocios y amigo personal del presidente desde hace 40 años, con el que juega regularmente al golf. Los dos hicieron carrera como promotores inmobiliarios, antes de expandirse a otros sectores. Y los dos tienen estrechos lazos con Israel y las monarquías del Golfo, donde particularmente Kushner ha hecho fortuna aprovechando su condición de yerno del hombre más poderoso del mundo.

El mes pasado, sin ir más lejos, la firma de 'private equity' de Kushner, Affinity Partners, fue instrumental en la sonada adquisición de la compañía de videojuegos Electronic Arts por 55.000 millones de dólares, absorbida por un consorcio liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí, el juguete de Mohamed Bin Salmán para diversificar la economía saudí.

Acuerdos de Abraham

Ese tipo de contactos le sirvieron a Kushner para orquestar en 2017, cuando era enviado especial a Oriente Próximo, los Acuerdos de Abraham, que sellaron la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes. Un hito histórico alcanzado sin contrapartida alguna para los palestinos. Básicamente Kushner ignoró la cuestión, con la ayuda de sus socios árabes, uno de los motivos que pesaron en el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel, el origen de la campaña genocida lanzada después por el Estado judío.

Kushner ha dicho en más de una ocasión que el conflicto israelí-palestino no es más que "una disputa inmobiliaria". Una opinión que también comparten Trump y Witkoff. "Los terrenos al borde del mar de Gaza podrían ser muy valiosos", dijo en la primavera del año pasado, antes de que Trump anunciara formalmente su intención de apropiarse de la Franja para hacer negocio levantando un resort turístico sobre sus ruinas. Por entonces también, Kushner propuso trasladar temporalmente a los más de dos millones de gazatíes al desierto del Neguev para que Israel "pueda acabar el trabajo".

Secretario de Estado 'de facto'

Kushner ya no ocupa ningún cargo formal en la Administración Trump. Su ideología son los negocios, a los que se ha dedicado desde el final de la primera presidencia del magnate. Su cargo de entonces lo ocupa ahora Witkoff, enviado especial a Oriente Próximo. Pero ese título no le hace justicia. El empresario es básicamente el negociador para todo de Trump, tanto que la prensa estadounidense lo describe a menudo como el "secretario de Estado de facto", un cargo que ocupa formalmente Marco Rubio. Es, por ejemplo, el encargado de las negociaciones con Rusia, donde ha desarrollado una estrecha relación con Vladímir Putin y algunos de sus asesores. Sus posturas allí han sido muy criticadas, tanto por sus lagunas que ha demostrado sobre los elementos más básicos del conflicto en Ucrania, como por la facilidad con que ha adoptado la narrativa rusa.

El pasado mes de enero Witkoff fue el principal artífice de la última tregua en Gaza, rota seis semanas después de forma unilateral por Israel. Aquel plan incluía una hoja de ruta para acabar con la guerra, pero lejos de reprender al Estado judío por su ruptura, Witkoff adoptó la narrativa israelí para culpar a Hamás del fiasco. Al mismo tiempo, sin embargo, ha huido de la demonización habitual que Israel y Occidente reservan a los islamistas. Miembros de su equipo llegaron incluso a negociar directamente con Hamás la liberación de algunos rehenes, según algunas fuentes, rompiendo lo que era hasta entonces un viejo tabú, dada la designación de organización terrorista que pesa sobre el movimiento palestino en EEUU y buena parte de Occidente.