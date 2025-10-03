El avistamiento de drones obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich

El avistamiento de drones obligó el jueves por la noche a interrumpir temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, lo que impidió el despegue de 17 vuelos, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos, informó la gestora del aeródromo en un comunicado este viernes.

"En la noche del 2 de octubre, el servicio alemán de control de tráfico aéreo (DFS) restringió y posteriormente interrumpió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22.18 hora local debido a varios avistamientos de drones, indicó. Como consecuencia, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche desde Múnich, lo que afectó a cerca de 3.000 pasajeros. Además, 15 vuelos de llegada fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

El aeropuerto de Múnich, el más importante de Alemania después del de Fráncfort, instaló camas de campaña y distribuyó mantas, bebidas y aperitivos para los pasajeros.

La situación se normalizó por la mañana, a juzgar por los despegues y aterrizajes que tuvieron lugar a las horas previstas, según en el panel de anuncios en la página del aeropuerto, en el que rige una prohibición de vuelos nocturnos para el tráfico regular de pasajeros entre medianoche y las 05.00 de la mañana.

Según la Policía Federal, varias personas dijeron por la noche que habían visto un dron cerca del aeropuerto y posteriormente se habrían registrado avistamientos sobre las instalaciones, si bien no se pudo determinar si se trataba de un solo dron o de varios. Agentes de la policía regional y federal vigilaron la zona y buscaron objetos voladores o sospechosos, pero sin éxito. También se desplegó un helicóptero policial, según la cadena de televisión 'ntv'.

El cierre temporal del aeropuerto se produjo en un momento en el que se celebra el Oktoberfest en la capital bávara, la mayor fiesta de la cerveza del mundo que atrae a decenas de miles de alemanes y turistas cada día, y que tuvo que ser cerrado el miércoles durante ocho horas debido a una amenaza de bomba.

144 incidentes similares

El director general de la Asociación de Aeropuertos Alemanes (ADV), Ralph Beisel, declaró a los medios alemanes que el incidente demuestra una vez más lo vulnerable que es la aviación frente a vuelos ilegales de drones. "La aviación necesita competencias claras y un sistema eficaz de detección y defensa contra drones", dijo, según 'ntv'.

Según el mismo medio, las perturbaciones con drones en los aeropuertos alemanes han aumentado significativamente, de acuerdo con el servicio alemán de control aéreo, que hace poco más de una semana anunció que hasta finales de agosto ya se habían registrado 144 incidentes relacionados con drones. El año anterior, en el mismo período, habían sido 113 incidentes, y en 2023 solo 99. En el aeropuerto de Fráncfort, el mayor centro de conexiones aéreas de Alemania, ya se han contabilizado 35 incidentes en lo que va de año. También se han producido otros incidentes con drones en Alemania recientemente.

La semana pasada se registraron avistamientos de drones en Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, y las autoridades investigan si sobrevolaron infraestructuras críticas, entre ellas una central eléctrica en Kiel. La Fiscalía de Flensburgo abrió la madrugada del viernes una investigación contra desconocidos. Debido a que en parte se produjeron vuelos en formación, existe la sospecha inicial de un delito de "obtención de imágenes que ponen en peligro la seguridad".

A su vez, en Dinamarca también se produjeron en la última semana varias interferencias con drones en el tráfico aéreo, que causaron inseguridad y caos. También tuvo que cerrar en la misma fecha temporalmente el aeropuerto noruego de Oslo por el avistamiento de drones.