Guerra en Oriente Próximo

Los 473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Sara Fernández

EFE

Ashdod (Israel)

Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para romper el bloqueo fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

Según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.

