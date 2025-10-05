Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel y Hamás acarician un acuerdo de paz diseñado por Trump

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

Misiles desde Yemen El Ejército israelí aseguró este domingo haber interceptado un misil disparado desde Yemen, un día antes de las nuevas negociaciones previstas en El Cairo para avanzar en un posible acuerdo de paz en Gaza. "Tras las sirenas que sonaron hace unos momentos en varias zonas de Israel, un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea Israelí", dijo un comunicado castrense.

Activistas italianos de la Flotilla Un primer grupo de activistas italianos de la Global Sumud Flotilla, detenida por Israel el miércoles cuando trataba de alcanzar Gaza, ha regresado a Roma tras su expulsión de territorio israelí. Los activistas llegaron la pasada medianoche al aeropuerto romano de Fiumicino a bordo de un vuelo de la compañía 'Turkish Airlines' procedente de Estambul.

Continúa el horror Los bombardeos y ataques de artillería continuaron esta noche en la Franja de Gaza a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego, y dejaron al menos diez muertos, entre ellos cinco abatidos por el Ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de Gaza. Lea aquí la noticia completa.

Más de 100.000 manifestantes exigen en Tel Aviv un acuerdo para la liberación de los rehenes Más de 100.000 personas han salido este sábado a las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados en el enclave palestino mediante un acuerdo. "No tenemos el privilegio de descansar. Las protestas son importantes", ha declarado frente a los manifestantes el antiguo rehén Gadi Mozes, de 80 años, entregado por las milicias gazatíes en enero en el marco del último acuerdo de alto el fuego. "Salid a la calle en cualquier sitio en el que estéis en el que podáis tener influencia", ha añadido.

Una manifestación en Valencia exige embargo integral de armas y fin de relaciones con Israel: "Es obligación legal" Una manifestación ha recorrido este sábado por la tarde el centro de Valencia, desde la Plaza de Toros hasta Plaza América, para pedir el "fin del genocidio en Palestina", un embargo "integral" de armas y el "fin de las relaciones con Israel", así como "la liberación de todas las personas secuestradas": "Es una obligación legal". Bajo el lema 'Embargo de armas integral ya y fin de las relaciones con Israel', más de 10.000 personas --según cifras de Delegación del Gobierno-- han participado en la protesta en València, que se enmarca dentro de 80 manifestaciones que tienen lugar este fin de semana en el país para apoyar al pueblo palestino.

El Gobierno dispuesto a enviar un avión para repatriar a los españoles de la flotilla El Gobierno ha comunicado a las autoridades israelíes su disposición a hacerse cargo del viaje a España de los españoles de la flotilla Global Sumud o enviar un avión para repatriarlos, han informado este sábado por la noche fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, que está en contacto con el abogado de la flotilla que les representa en terreno, estuvo ayer viernes con los españoles en la prisión israelí de Saharonim (sur de Israel) y volverá este domingo "y cada día hasta que estén todos libres", según las fuentes.

Fuentes de exteriores: “El cónsul de España en Tel Aviv está contacto con el abogado de la Flotilla que les representa en terreno. El cónsul en Tel Aviv estuvo ayer allí con ellos, volverá mañana y cada día hasta que estén todos libres. Desde el primer día hay líneas de teléfono para familiares: Teléfono sala de crisis: +34 91 000 1249; teléfono emergencia consulares Tel Aviv: +972(0)505772641 Se ha trasladado oficialmente a las autoridades israelíes que el gobierno de España está dispuesto a hacerse cargo del viaje o enviar un avión para repatriar a nuestros ciudadanos que voluntariamente lo deseen."

Trump dice que Israel acordó una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptar El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.

Israelíes y palestinos negociarán los detalles del plan de Trump a partir del lunes en Egipto El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha confirmado este sábado que las delegaciones israelí y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. "Egipto acogerá reuniones de delegaciones israelí y palestina el 6 de octubre de 2025 para debatir las condiciones concretas y los detalles del intercambio de todos los rehenes israelíes y presos palestinos de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump", ha explicado el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.