Atacan a cuchilladas a una alcaldesa alemana en la puerta de su casa

La alcaldesa de la ciudad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras haber sido atacada presuntamente por varios hombres a cuchilladas en la puerta de su casa. Stalzer, de 57 años y socialdemócrata, había accedido al cargo tras las elecciones municipales celebradas el pasado septiembre en el populoso 'land' de Renania del Norte-Westfalia.

Según el diario 'Bild', recibió varias cuchilladas en el estómago y en la espalda. Logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, donde se encontraban sus dos hijos, un chico de 15 años y una chica de 17. Fueron ellos quienes alteraron a la policía.

El ataque ocurrió sobre el mediodía y, según ese medio, la policía se llevó del lugar a un adolescente, aparentemente el propio hijo de la alcaldesa. Una vez en el vehículo policial, fue esposado, aparentemente para evitar que se borren o desaparezcan pistas.

La televisión pública regional WDR afirma asimismo que los agentes se llevaron a un joven, aunque sin dar más detalles.

En un mensaje en redes socialdes, el canciller Friedrich Merz expresó su respaldo a los familiares de la política y apremió a un rápido esclarecimiento de lo ocurrido. El Partido Socialdemócrata (SPD), la formación de la alcaldesa, ha mostrado asimismo su conmoción por lo ocurrido.

Stalzer fue elegida alcaldesa en la segunda vuelta de las municipales de Hernecke, una ciudad de 22.500 habitantes. Se impuso en esa ronda al otro finalista, el candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU).