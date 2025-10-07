Guerra en Oriente Próximo, en directo | Llegan a España otros 27 activistas de la flotilla de Gaza que denuncian torturas

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

Sánchez condena los atentados de Hamás en Israel dos años después El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los "terribles atentados" perpetrados por la organización terrorista Hamás hace 2 años en Israel y ha vuelto a reclamar la consolidación de los dos Estados como "la única solución posible" para poner fin al conflicto en Oriente Próximo. En un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha recordado que este 7 de octubre "se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás", un día que en su opinión es para reiterar la "rotunda condena" de España "al terrorismo en todas sus formas".

Israel tacha de "inhumano" que España vote el embargo de armas el día de los dos años del ataque de Hamás La Embajada de Israel en España ha calificado de "perverso, inhumano y aberrante" que el Congreso de los Diputados español vaya a someter a votación este martes 7 de octubre, el mismo día en el que se cumplen dos años del ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el decreto ley del embargo de armas, una decisión "cínica y condenable" que achaca a la "obsesión antisraelí" del Gobierno español. En un comunicado, la Embajada ha señalado que la elección de esta fecha para la convalidación del decreto es especialmente "delicada", más cuando se está negociando la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego a la ofensiva militar.

Jose Rico Hamás mantiene secuestrados a 48 rehenes de Israel dos años después del ataque terrorista Los rehenes israelíes en poder de Hamás desde su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 han sido el gran argumento de Benjamin Netanyahu para justificar su ofensiva en Gaza, en la que han sido asesinadas más de 67.000 personas, según el gobierno gazatí controlado por Hamás. Mientras quede un solo rehén en manos de la milicia islamista, el primer ministro israelí advierte de que no cesará la masacre ni aceptará ningún plan de paz. El retorno de los secuestrados es, pues, una de las piezas imprescindibles para cualquier acuerdo de alto el fuego como el que Israel y Hamás están negociando en Egipto. Pero, ¿cuántos rehenes israelíes quedan en la Franja de Gaza? Como ocurre siempre en este conflicto, las cifras son confusas. (Seguir leyendo)

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos de Israel Lucía Feijoo Viera Después de dos años de guerra a raíz del ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza ha quedado prácticamente en ruinas. Las imágenes del interior del enclave palestino muestran el impacto de los bombardeos israelíes, que han destruido barrios enteros, colapsado la infraestructura vital y dejado fuera de servicio a la mayoría de los hospitales. La respuesta militar al ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en Israel y 251 israelíes secuestrados, ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la milicia islamista y avaladas por la ONU. En la actualidad, más de dos millones de gazatíes sobreviven hacinadas en el sur de la Franja.(Seguir leyendo)

Andrea López-Tomàs / Adrià Rocha Cutiller Oriente Próximo tras 2 años de guerra en Gaza Los equilibrios de poder regionales en Oriente Próximo el 6 de octubre de 2023 eran unos. Ahora, dos años y un día después, son otros radicalmente distintos. No sólo han cambiado las alianzas entre países, sino su propio panorama nacional. Ningún régimen que se haya levantado contra Israel, o que alguno de sus actores lo haya desafiado, ha quedado igual. Véase los casos de Líbano, SiriaYemen o Irán. (Seguir leyendo)

Llegan a España otros 27 activistas de la flotilla de Gaza que denuncian torturas Un segundo grupo de 27 activistas españoles de la flotilla Global Sumud interceptada por Israel llegó este lunes a España en diversos vuelos y coincidieron en denunciar el mal trato recibido e incluso que sufrieron torturas "de bajo impacto" tras su detención. Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche en distintos grupos desde Atenas a bordo de vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona. Queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Israel, más polarizado que nunca y harto de Netanyahu dos años después del ataque de Hamás En medio del más penetrante trauma, surgió la unidad. Las horas posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron testigo de un renacer brotado de los charcos de sangre. Las mismas personas que, días antes, se enfrentaban en las calles, de repente, se tomaban de la mano, se abrazaban, se secaban las lágrimas. Los asesinatos a sangre fría de 1.139 de sus conciudadanos y el secuestro de otros 250 tuvieron la potencia suficiente para unificar a la sociedad israelí más polarizada de los últimos tiempos. Todo el espectro político se unió. Pero ese inesperado hechizo apenas duró unos meses. Ahora, las plazas vuelven a estar llenas de rabia, desesperación y un odio feroz al Gobierno. Desde los despachos de Tel Aviv y Jerusalén, no parecen, sin embargo, oír estos clamores. (Seguir leyendo)

Al menos 106 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, ha denunciado que desde la madrugada del lunes se han producido al menos 143 bombardeos israelíes que han dejado al menos 106 fallecidos en el enclave palestino. La oficina de prensa del gobierno gazatí denuncia así "más de 143 ataques de aviación y artillería contra zonas densamente pobladas por civiles y desplazados (...) que han dejado 106 civiles muertos, incluidos mujeres y niños", 65 de ellos en la ciudad de Gaza.

Trump carga contra Greta Thunberg: "Es una alborotadora. Debería ir al médico" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza. "Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. "Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", agregó el mandatario.