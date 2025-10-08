Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Eslovaquia aclara que su nuevo paquete de ayuda a Ucrania es solo humanitario

El Gobierno eslovaco ha remarcado este martes que su postura con respecto a la entrega de ayuda a Ucrania no ha cambiado y continuará siendo de índole humanitaria, después de que en la víspera se acordara, por primera vez desde el regreso del primer ministro Robert Fico, suministrar tecnología y medios antiminas.

"Somos fieles a lo que siempre decimos. Hemos declarado claramente que ya no donaremos armas ni artículos similares a Ucrania, sino que solo seguiremos proporcionando ayuda no letal y, por lo tanto, humanitaria a cada Estado", ha reiterado el ministro de Defensa, Robert Kalinak, informa el portal Aktuality.