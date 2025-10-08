Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis política

Lecornu ve opciones de alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral en Francia

Sébastian Lecornu, primer ministro de Francia

Sébastian Lecornu, primer ministro de Francia / Gao Jing / Xinhua News / ContactoPhoto

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este miércoles en una declaración pública que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite la disolución de la Asamblea Nacional y un adelanto electoral.

Tras reunirse con diferentes formaciones, de centro y de derecha y antes de hacerlo este miércoles con representantes de la izquierda, excepto La Francia Insumisa, que ha rechazado participar en las conversaciones, Lecornu aseguró que hay "una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre", esencial para la estabilidad del país.

El primer ministro, que presentó el pasado lunes su dimisión al presidente Emmanuel Macron colocando al país de nuevo en el precipicio, no ha hecho en su declaración ninguna mención a la posible suspensión de la reforma de las pensiones que le reclama la oposición.

Lecornu volverá a comparecer al final del día, tras las reuniones previstas.

