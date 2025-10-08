Estados Unidos
Trump estudia una reforma en la venta de medicamentos que favorecería a una empresa vinculada a su hijo primogénito
Los familiares del presidente y del secretario de Comercio Howard Lutnick se beneficiarían de la remodelación de esta industria, según 'The Wall Street Journal'
Redacción
Trump estudia una reforma en la venta de medicamentos que favorecería a una empresa vinculada a su hijo primogénito, según publica el diario 'The Wall Satreet Journal'. Los principales fabricantes de medicamentos del país se reunirán a principios de diciembre en el hotel Four Seasons en Georgetown con Donald Trump Jr. y altos funcionarios de la Administración Trump que regulan la industria farmacéutica, informa el rotativo estadounidense.
El anfitrión será BlinkRx, una empresa de entrega de medicamentos recetados en línea que este año nombró a Trump Jr. como miembro de su junta directiva. La cumbre concluirá con una cena en el Poder Ejecutivo, el nuevo y exclusivo club fundado por Trump Jr. y sus allegados, según personas con conocimiento del evento y una copia de la invitación a la que tuvo acceso 'The Wall Street Journal'.
De llevarse a cabo la reforma, BlinkRx se beneficiaría de una reestructuración en la forma en que los pacientes compran medicamentos, después de que el presidente Trump instara a las farmacéuticas a vender sus medicamentos directamente a los consumidores. BlinkRx ayuda a las farmacéuticas a lograr precisamente este objetivo con un servicio que promete establecer programas de venta directa al paciente en tan solo tres semanas. TrumpRx, un nuevo sitio web gubernamental que se lanzará a principios de 2026, dirigirá a los pacientes a sitios de venta directa.
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- Arrancan las obras para 'desatascar' la desembocadura del río Segura en Guardamar y evitar inundaciones
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- Tasazo en Elche: los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros al año y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros
- Las construcciones ilegales llegan a San Vicente: una parcela dividida en 17
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet eleva la alerta a naranja para el jueves