Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
Jehad Alshrafi / AP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
Abdel Kareem Hana / AP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
Abdel Kareem Hana / AP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes
ABIR SULTAN / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehene
ABIR SULTAN / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
Abdel Kareem Hana / AP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
HAITHAM IMAD / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.
Abdel Kareem Hana / AP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes
Associated Press/LaPresse / LAP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes
Associated Press/LaPresse / LAP
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.
Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes
ABIR SULTAN / EFE
Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.