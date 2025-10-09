Síguenos en redes sociales:

Información

Ver más galerías relacionadas

9

Las imágenes del ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

22

La manifestación contra el genocidio de Gaza en Berlín, en imágenes

15

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

4

Zapad 2025: maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia cerca de Polonia

9

Varios muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

32

El desfile militar de Pekín, en imágenes

9

La celebración del 90 cumpleaños de Dalái Lama, en imágenes

16

Las inundaciones en Texas tras la crecida del río Guadalupe, en imágenes

10

Los incendios forestales de Creta, en imágenes

12

La manifestación LGTBI+ en Budapest, en imágenes

20

Los daños tras un nuevo intercambio de ataques entre Israel e Irán, en imágenes

37

Las protestas contra Trump en varias ciudades de EUUU por las redadas indiscriminadas contra inmigrantes, en imágenes

Oriente Próximo

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes

Agencias

Ver galería >

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

Jehad Alshrafi / AP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

Abdel Kareem Hana / AP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

Abdel Kareem Hana / AP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes

ABIR SULTAN / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehene

ABIR SULTAN / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

Abdel Kareem Hana / AP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

HAITHAM IMAD / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz.

Abdel Kareem Hana / AP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes

Associated Press/LaPresse / LAP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes

Associated Press/LaPresse / LAP

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Los israelíes celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para la liberación de todos los rehenes

ABIR SULTAN / EFE

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

Las celebraciones por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en imágenes.

stats