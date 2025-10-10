Taiwán anuncia un escudo aéreo inspirado en la Cúpula de Hierro israelí frente a la amenaza china

Taiwán se ha sumado a la moda del escudo aéreo que popularizó Israel. Su presidente, Lai Ching-te, ha anunciado un sistema de defensa llamado T-Dome contra unas “amenazas hostiles” que no ha identificado pero que probablemente sean chinas. Esa cúpula, bautizada como T-Dome, es la última invención en el marco de aumentos presupuestarios de defensa espoleados por Estados Unidos.

No ha aportado detalles Lai aunque se presume impresionante. Estará equipado con “defensas de múltiples capas y sistemas avanzados de detección e intercepción efectiva”. “Una red de seguridad” para proteger “las vidas y propiedades” de los 23 millones de taiwaneses, ha concluido. Se entiende que mejorará al sistema de defensa aérea actual que forman los misiles Patriot estadounidenses y los misiles Sky Bow de producción nacional. Apenas un mes atrás había desvelado Taipei su nueva generación de proyectiles, más rápidos y eficaces.

Fuentes gubernamentales anónimas han reconocido su inspiración en el Iron Dome o Cúpula de Hierro, el sistema israelí, que ha neutralizado miles de misiles de Hamás y Hizbulá en los dos últimos años. Su éxito animó a Trump, quien anunció en mayo su versión paquidérmica. El Golden Dome cubrirá una superficie 400 veces mayor que la israelí y está también pensada contra los misiles intercontinentales e hipersónicos. No será barato ni fácil: la factura inicial sube a los 175.000 millones de dólares y estará completado, si es el caso, mucho más allá del mandato de Trump.

Es un problema compartido con el vaporoso proyecto taiwanés. La oposición parlamentaria ha frenado en varias ocasiones el entusiasta derroche de Lai en Defensa, le ha animado a potenciar la diplomacia con Pekín y dejar de airear el miedo a la invasión como instrumento político. No ha atendido hoy las peticiones en su discurso del Día Nacional frente a una audiencia entusiasta. “El incremento del gasto en Defensa tiene un objetivo, es la clara necesidad de compensar las amenazas enemigas y de estimular nuestra industria militar”, ha dicho Lai.

Horas después han respondido desde la otra orilla del estrecho de Formosa. “Vende la falacia de la independencia de Taiwán. Esto solo demuestra su terca naturaleza de creador de problemas y de guerras”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores en la rueda de prensa diaria. A Pekín le irrita cualquier líder del Partido Democrático Progresista, de ideología independentista, pero ninguno más que el actual.

Aguas agitadas

Lai navega en aguas agitadas. A la inquina china se suma la incertidumbre de Washington tras la salida de Joe Biden. Trump está menos entusiasmado por la isla. La ha acusado sin pruebas de robar la industria de los microchips a Estados Unidos y da largas cuando se le pregunta si la defenderá de un ataque chino. Su política se reduce a animarla a gastar en armas, preferiblemente si son estadounidenses. Y en ello está ocupado Lai, comprensiblemente inquieto por la súbita tibieza del compromiso de Washington. Hoy ha anunciado una partida especial para gasto militar a finales de año y la Casa Blanca ha aplaudido el compromiso.

Taiwán dedicará a Defensa el próximo año el 3,3 % de su PIB y planea elevarlo al 5 % en 2030. Son porcentajes desmesurados para un país que dejó muy atrás su esplendor económico y lidia con infraestructuras avejentadas y una juventud quejosa por los bajos salarios. Coinciden muchos expertos en lo absurdo de drenar los recursos nacionales en una carrera militar con China que tiene perdida de antemano. Esa dinámica ya arruinó a la Unión Soviética en la guerra fría y su desequilibrio con Estados Unidos era mucho menor. A esa lógica parecen ajenos Taipei y Washington. Trump le volvió a recordar esta semana a Taiwán que espera de ella un gasto militar del 10%.